إحباط مخطط إرهابى لاستهداف محافظة نينوى العراقية

جدة - نرمين السيد - وقال البيان الصادر عن جهاز الأمن العراق، إنه "وبناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجانى (131) أفادت بتحركاتٍ لعناصر داعش الإرهابى فى مناطق متفرقة بالموصل، شرع جهاز الأمن الوطنى بالمراقبة والتعقب".
وأضاف، أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المحافظة بهجماتٍ إرهابية.
وأوضح البيان أنه "جرى تدوين أقوالهم أصوليًا، واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية فى أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".
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