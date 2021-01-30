المرصد السورى: 5 قتلى و16 جريحًا فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين

جدة - نرمين السيد - انفجرت سيارة مفخخة فى فى حى الصناعة بمدينة عفرين السورية التى تسيطر عليها قوات الاحتلال التركى، عصر اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة أكثر من 16 آخرين بجراح متفاوتة كحصيلة أولية للضحايا، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





ووفقًا للمرصد السورى، يعد حى الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة، حيث يضم الكثير من المحال التجارية، لافتًا إلى أنه أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021. ويأتى الانفجار بعد أقل من يومين من انفجار وقع فى ريف عفرين، نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت حاجزًا للشرطة على مفرق شران ـ بلبل، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات بين عناصر الشرطة، بعضهم بجراح خطيرة.

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