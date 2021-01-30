إيران تتتجاوز المليون إصابة بـ كورونا .. وأكثر من 57 ألف وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت متحدثة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى إيران إلى مليونًا و411 ألفًا و731 إصابة مؤكدة حتى ظهر اليوم، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 57 ألفًا و889 حالة وفاة.





وفى مؤتمرها الصحفى، قالت لارى: "تم تسجيل 6 آلاف و317 حالة جديدة للإصابة بفيروس کورونا خلا الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، الى مليون و411 الفا و731 شخصا، من بينهم 3.964 شخصًا فى وضع حرج"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأضافت المتحدثة الإيرانية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و202 ألفًا و893 شخصًا حتى الآن، إضافة إلى وفاة 82 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس إلى 57 ألفًا و889 شخصًا.

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