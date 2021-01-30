العراق: مقتل المسؤول العسكرى لداعش فى الرطبة

جدة - نرمين السيد - تمكنت القوات العراقية، اليوم السبت، من القضاء على ارهابيين اثنين من تنظيم داعش الإرهابى، أخدهما المسؤول العسكرى للتنظيم الإرهابى فى صحراء مدينة الرطبة فى الأنبار غربى العراق.





ووفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقي، قال بيان لقوة الأنبار، اليوم السبت، إن "قوة من الفرقة 1 عمليات الأنبار، وبعملية محكمة، تمكنت من قتل اثنين من الإرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة فى منطقة فيضة الغزلان بصحراء الرطبة". وأشار البيان إلى أن أحد القتلى هو الإرهابى مثنى شتران المرعاوى، المسئول العسكرى لصحراء الرطبة، مؤكدًا أن استمرار العملية العسكرية.

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