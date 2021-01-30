نشرة أخبار العالم.. مظاهرات في تونس.. حريق هائل بروسيا.. إغلاق موانئ سوريا.. و5 إسرائيليين يغتصبون فتاة قاصر

يهتم موقع "صدي البلد" الإخباري بنشر أبرز الأحد التي وقعت حول العالم على الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك: احتجاجات في العاصمة التونسية وسط تعزيزات أمنية قرار عاجل من حاكم دبي مفاجأة.. إصابة أشخاص بسلالتين من فيروس كورونا في آن واحد السلطات البريطانية توجه اتهامات لشخص على خلفية إرسال طرد مشبوه لمصنع دواء إسرائيل تصنف الهجوم على سفارتها في الهند إرهابيًا مستشار بايدن الجديد يكشف توجه البيت الأبيض ناحية إيران تطور خطير.. مسلحون إثيوبيون يختطفون 3 تجار من الحدود السودانية خبراء ومحللون يكشفون عن خطط المخابرات التركية لاحتضان التنظيمات الإرهابية المتشددة بيان مهم من الداخلية الكويتية اندلاع حريق هائل غرب العاصمة الروسية موسكو.. فيديو حبيبها شارك معهم.. 5 إسرائيليين يغتصبون فتاة قاصر بـ عسقلان.. صور شروط ومزايا الحصول على الجنسية الإماراتية| اعرفها بداية من اليوم.. إغلاق الموانئ السورية حتى إشعار آخر نبأ سار في إيطاليا بعد أشهر من تفشي الوباء.. والتنفيذ الأحد ضربه موجعة.. أحد مقتحمي الكونجرس يعتزم الإدلاء بشهادته ضد ترامب

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