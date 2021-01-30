بشرى سارة من صحة دبي بشأن لقاح سينوفارم

اعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدأ التطعيم بلقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا.

وأوضحت في بيان لها ان ذلك يأتي في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.

وأكدت الهيئة ، أنه سيتم اعتبارًا من غد الأحد تخصيص ثلاثة مراكز صحية، هي:ند الحمر، والطوار، والمنخول، لتطعيم كافة المواطنين، والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة وحاملي إقامة دبي، من القوائم المسجلة مسبقًا.

واشارت الهيئة إلى أنه سيتم التوسع في حملة التطعيم بلقاح سينوفارم خلال المرحلة المقبلة، ضمن سلسلة الوقاية من كورونا التي تتبناها، وفي إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.