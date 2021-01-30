مصيبة كبرى.. هكذا تنظر إسرائيل لتنصيب روبرت مالي مبعوثا أمريكيا خاصًا لـ إيران

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية مقالًا للكاتب الإسرائيلي "أمنون لورد" حول تأثير تعيين الدبلوماسي "روبرت مالي" في منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران على إسرائيل ومستقبل إيران النووي.

وقال "أمنون لورد" إن "روبرت مالي" الرجل الذي سيعين لمنصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران سيكون مسؤولًا عن إدارة الاتصالات مع إيران على استئناف الاتفاق النووي أو الطريق للعودة إليه موضحًا أنه إذا كانت هناك أنباء سيئة وهناك الكثير في الأيام القليلة منذ ترسيم بايدن رئيسًا فهي الإمكانية أن يعين روبرت مالي للمنصب، فعلًا".

وأكد الصحفي الإسرائيلي أن تل أبيب تعرف "روبرت مالي" جيدا لأنه كان رئيس مجموعة الأزمة الدولية، والمستشار لشؤون الفلسطينيين والشرق الأوسط لدى الرئيس كلينتون والرئيس أوباما، على حد سواء.

وتابع أنه في عام 2000، في أعقاب محادثات "كامب ديفيد" التي شارك فيها، كان هو الذي ألقى بالمسؤولية عن فشل المفاوضات على رئيس الوزراء إيهود باراك وبرأ ساحة ياسر عرفات وتثبت فهمه في أوساط اليسار الدولي، بما في ذلك في إسرائيل وعلى مدى السنين، بعد وفاة عرفات، طور علاقات مع الدائرة القريبة من أبو مازن.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي "أمنون لورد" أن موضوع النووي الإيراني ليس ضمن اختصاصات "روبرت مالي" مشيرًا إلى أنه في الأسبوع الماضي، نشبت عاصفة جماهيرية في دوائر المؤسسة الدبلوماسية وكبار المحللين حول "مالي" لكن دافعت عنه المؤسسة الدبلوماسية، وأكد معارضوه بأن مصداقية وزير الخارجية بلينكن ستتضرر إذا ما عين مالي، وسيضعف موقف الولايات المتحدة.

وأشار "أمنون لورد" إلى أته في شهر ديسمبر من العام الماضية، وحد الصفوف بين "مجموعة الأزمة الدولية" والجسم الذي يترأسه "دانييل ليفي" المعروف في محيط "إيهود باراك" و"يوسي بيلين" سابقًا وحسب المواقف التي عبر عنها "ليفي" و"مالي" مؤخرًا، فإنهما قريبا جدًا في الموضوع الفلسطيني من منظمة "بتسيلم".

واضاف أن الوثيقة التي أصدرتها المنظمة التي يترأسها "مالي" في منتصف ديسمبر 2020 يكشف نهجه، ويمكن أن يستنتج من خلال ذلك ما يتعلق بالدبلوماسيته الإيرانية، إذا كانت كهذه. وحسب فهمه، فإن على الإدارة الجديدة قبل كل شيء أن تصفي المبادرات التي حققها الرئيس ترامب في سنواته في البيت الأبيض "هذه في الأفضلية الأولى".

وقال الكاتب الإسرائيلي إنه على الجانب الفلسطيني.. يطالب "مالي" الجمهور والقيادة الفلسطينية أن يتحدوا الوضع الراهن بوسائل غير عنيفة ووفقًا للقانون الدولي.

ويرى "مالي" وفقًا للكاتب أن المشكلة، في إسرائيل والحل ينطوي على معالجة هذه المشكلة، وهذا يتضمن وقف الضم الزاحف، على حد تعبيره، وحماية الفلسطينيين، بما في ذلك في شرقي القدس وفي غزة تعاني من وضع طوارئ إنساني نتيجة للحصار.

وأردف "أمنون لورد" أنه على الجانب الإيراني، يبدو "روبرت مالي" دبلوماسيًا مستعدًا في أقصى الأحوال أن يدفع ضريبة لفظية لغرض تحقيق عيش سكان إسرائيل بأمان. قيم المساواة والتماثل بين إسرائيل وعدائها، مثلما أيضًا إشراك الاتحاد الأوروبي، هي التي توجهه.

وأفاد بانه كان يعارض الـ 12 مبدأ التي طرحها وزير الخارجية "مايك بومبيو" كشروط لرفع العقوبات عن إيران وإن من يريد أن يصفي إرث ترامب في الشرق الأوسط، وهذه هي الفكرة المرتبة لروب مالي، سيجلب هذه الرزمة إلى المجال الإيراني أيضًا.

واختتم الصحفي الإسرائيلي أن مالي هو النموذج الكلاسيكي لشخص ذي نهج أيديولوجي مؤيد جدًا للفلسطينيين وهذا النهج يعكس لدى الديمقراطيين تأييدًا لإيران أيضًا والذي يغطي عليها بلغة رسمية من النخبة الدبلوماسية الدولية.