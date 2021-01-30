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كيفية الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية في السعودية برقم الحساب، أصبح من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن الفاتورة الخاصة بك عن طريق الموقع الرسمي للشركة الوطنية للمياه، وهذا جاء في سبيل راحة المواطنين والمقيمين في المملكة بدلاً من الذهاب إلى مقر الشركة، كما يمكنك أيضاً تقديم الشكاوى الخاصة بانقطاع المياه، أو إذا كان لديك رغبة في نقل العداد، ويمكنك الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب.طريقة الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب:
عليك إتباع عدد من الخطوات السهلة والبسيطة لكي تتمكن من الاستفادة من الخدمات المختلفة الخاصة بالاستعلام عن فاتورة المياه وهي كالأتي:
- أولاً عليك الدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية السعودية.
- ثم تقوم بالضغط على تسجيل الدخول.
- ثم بعد ذلك تقوم بإدخال البيانات المطلوبة ومعها صورة العداد وصك الملكية الخاص بك.
- بعد أن تقوم بتسجيل البيانات وتحديثها تقوم بالضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.
- ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه.
- بعد ذلك قوم بكتابة رقم الحساب الخاص بك ورمز التحقق المرئي.
- في النهاية سوف تظهر لك جميع البيانات وتفاصيل الفاتورة الخاصة بك إلكترونياً.
قامت شركة المياه الوطنية بتوفير الإمكانية من الاستعلام عن فاتورة المياه بشكل إلكتروني، وهذا جاء لأن القيام بالاستعلام عن فواتير شركة المياه الوطنية هو أمر هام جداً ويجب على المواطنين متابعة الفواتير دائماً لأن التراكم في الفواتير على المواطن يؤدي إلى قطع المياه عنه، وذلك عن طريق الخطوات الأتية:
- أولاً عليك القيام بالدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية السعودية.
- ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على الفرع الإلكتروني الموجود في أعلى الصفحة.
- ثم قوم باختيار خدمة الفواتير.
- بعد ذلك قوم بالنقر على خدمة الاستعلام برقم الحساب أو برقم العداد.
- ثم بعد ذلك قوم بإدخال رقم الحساب الخاص بعداد المياه.
- قوم بكتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد من الخدمة.
- في النهاية قوم بالضغط على كلمة إرسال.
- سوف يتم فتح صفحة جديدة تحتوي على قيمة الفاتورة المطلوب منك سدادها.
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