بلدية طرابلس.. ملفات تحترق والمبنى يشتعل! (فيديو)

دوت الخليج:- أفاد مراسل "لبنان24" في الشمال أنّ عدداً كبيراً من المحتجين انسحبوا من ساحة النور بعد انتشار الجيش، وتوجهوا نحو بلدية طرابلس، حيث جرى رمي الحجارة باتجاه المبنى وقنابل حارقة أدت إلى اشتعال العديد من الغرف فيه.

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