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المؤتمر نت - الصحة العالمية تنتقد قيود أوروبية على تصدير لقاح كورونا
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دوت الخليج -
الصحة العالمية تنتقد قيود الإتحاد الأوربي على تصدير لقاح كورونا
إنتقدت منظمة الصحة العالمية إعلان الاتحاد الأوروبي نيته فرض قيود على تصدير أي لقاح ينتج في دوله.
وحذر مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن التعامل مع اللقاح على "أسس قومية" سوف يطيل أمد الوباء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض القيود وسط خلاف مع مصنعي بعض اللقاحات حول التأخر في إيصال اللقاح لدول التكتل.
واضطر الاتحاد لاحقا إلى إلغاء قيوده على تصدير اللقاح إلى إيرلندا الشمالية على إثر خلاف دبلوماسي.
وتنص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" على تصدير البضائع من دول الاتحاد الأوروبي إلى إيرلندا الشمالية بدون تدقيق، لكن الاتحاد أراد فرض رقابة على تصدير اللقاح لمنع وصوله إلى بريطانيا.
وطلبت المنظمة من بريطانيا تعليق عملية التطعيم ضد فيروس كورونا بعد الانتهاء من تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر، حتى يكون توزيع اللقاح على مستوى العالم به نوع من التوازن.
وقالت مرغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، إن هذا "واجب أخلاقي".
وحصل حوالي ثمانية ملايين شخص على اللقاح في بريطانيا، وترغب الحكومة في إعطاء جميع السكان البالغين الجرعة الأولى بحلول الخريف.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك ضرورة لتوزيع ملياري جرعة في أنحاء العالم بشكل عادل بحلول نهاية عام 2021.
وحسبما اوردته قناة (بي بي سي) فقد حذر الخبراء من أن عدم متابعة الفيروس في مناطق شاسعة قد يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة منه.
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