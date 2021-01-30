عاجل .. تعزيزات عسكرية سودانية بالقضارف بعد خطف مسلحين إثيوبيين 3 مواطنين

جدة - نرمين السيد - واختطف مسلحون إثيوبيون، 3 تجار من داخل الحدود السودانية، فى وقت سابق اليوم السبت، وطالب الخاطفون الإثيوبيون بفدية مقابل إطلاق سراح التجار السودانيين.

وتنتشر الميليشيات الإثيوبية المسلحة، المدعومة من جيش أديس أبابا على الحدود السودانية - الإثيوبية، وسط صراعات مستمرة للسيطرة على أراضى المنطقة.