إغلاق مطاعم و7 محطات مترو .. موسكو تستعد للمظاهرات

جدة - نرمين السيد - وقال النائب الأول لرئيس مكتب عمدة موسكو، أليكسى نميريوك، "لسوء الحظ، سيتم إغلاق المقاهى والمطاعم ومؤسسات تقديم الطعام الأخرى، وكذلك المتاجر فى وسط المدينة، هذا الأحد".
وتابع نميريوك "سيتم إيقاف بيع المشروبات الكحولية والمشروبات فى عبوات زجاجية من الساعة 9:00 حتى 23:00 حسب التوقيت المحلى، فى وسط المدينة أيضا".
ويجرى الحديث عن المحطات التالية: أليكساندروفسكى ساد ولوبيانكا وأوخوتنى رياد وتياترالنايا وبلوشاد ريفولوتسيى وكوزنيتسكى موست وكيتاى جورود. وسيتم إغلاق المحطات الساعة الثامنة صباحا وحتى وقت غير محدود.
بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على طلب الشرطة، سيتم تغيير طرق النقل البرى فى مركز العاصمة.
وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعى العام حينها من مسؤولية المنظمين والمشاركين العاديين فى الأعمال غير المصرحة، كما مكتب النائب العام بحظر الدعوات الموزعة على الإنترنت للحضور إلى مثل هذه الأنشطة.
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