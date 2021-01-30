عاجل.. تجدد الاحتجاجات وسط العاصمة التونسية وقوات الأمن تدفع بتعزيزات كبيرة

جدة - نرمين السيد - تجددت الاحتجاجات فى تونس، اليوم السبت، حيث وصل المحتجون إلى شارع بورقيبة ووسط العاصمة التونسية، فيما دفعت قوات الأمن بتعزيزات أمنية كبيرة، حسبما أفادت أنباء عاجلة لقناة "العربية" منذ قليل.





ووفقًا لقناة "العربية"، اتفق منظمو الحراك فى تونس على تثبيت موعد الاحتجاجات، على أن تنطلق يوم السبت من كل أسبوع. وتتواصل الاحتجاجات تونس منذ أسابيع، احتجاجًا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد فى ظل حكومات حركة النهضة الإخوانية التى تسيطر على حكم البلاد.

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