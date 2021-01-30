ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة ملغومة في عفرين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين إلى 6 قتلى بينهم 3 أطفال.

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم السبت، في مدينة عفرين التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب.

فيما أصيب 14 شخصا خلال انفجار بحي الصناعة بمدينة عفرين، بعضهم في حالة حرجة.

وأشار المرصد في حصيلة أولية إلى مقتل شخصين بينها طفل، فضلا عن إصابة 16 آخرين.

يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول سيارة مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021، بحسب المرصد.