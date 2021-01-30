شاهد.. قناة روسية تجري أول جولة بقصر بوتين المزعوم وتفجر مفاجأة

فجرت قناة "ماش" الروسية، مفاجأة حول القصر الفخم الذي يقع في مدينة جيليندجيك الروسية، والمعروف إعلاميًا بـ "قصر بوتين".

وأجرت القناة أول جولة إعلامية داخل القصر، عقب ظهور تحقيق أجراه فريق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، يزعم بأن هذا القصر الفخم الذي تصل تكلفته إلى 1.3 مليار دولار يخص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما نفاه الرئيس الروسي نفسه.

وقالت القناة إنها تمكنت من الدخول إلى القصر بفضل مساعدة مما أسمته "الدليل" وهو الشخص المشرف على متابعة البناء منذ ست سنوات.

وأظهر الفيديو، أن الجزء الخارجي من المبنى كاملًا تقريبًا، لكن من الداخل، فإن هناك أعمال بناء لا تزال جارية، فيما بدت الغرف عبارة عن غرف خرسانية بدون واجهة، واتضح من مقطع الفيديو أن القصر غير مؤهول تمامًا ولا يصلح للسكن.

ولم يجد القائمون على الفيديو أي حوض سباحة داخل القصر، ووجدوا فقط نافورة مياه غير مكتملة المياه، ذلك على الرغم من أن تحقيق نافالني أشار إلى أن بوتين كان يقضي وقت راحته هناك برفقة حاشيته، وتم تصويره وهو يستجم في حمام سباحة بالقصر المزعوم.

وردًا على تقرير القناة، قال صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني، إن ما جاء في تقرير القناة يؤكد صحة ما جاء بالتحقيق، حيث ذكر التحقيق من قبل أن هناك أعمال ترميم تتم في المبنى بسبب أخطاء في تصميم الديكور الداخلي.

من ناحية أخرى، أعلن رجل الأعمال الروسي، أركادي روتنبرج، أن القصر لا يخص بوتين، وأنه هو المالك الوحيد للقصر.

وقال روتنبرج للقناة الروسية: "الآن لن يكون الأمر سرًا. كان الأمر معقدًا نوعًا ما وكان هناك العديد من الدائنين، وتمكنت من أن أصبح مستفيدًا من ذلك. هذا مكان رائع".

وأشار روتنبرج إلى أنه أصبح مالك القصر الوحيد منذ عدة سنوات، عندما توصل إلى اتفاق مع دائنين له وقرر بناء فندق له في المنطقة.

واعترف رجل الأعمال الروسي بأنه على علم بالسمعة السيئة لهذا المبنى، لكنه أكد أنه لا يوجد شيء غير قانوني تم هناك.