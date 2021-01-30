خدمات الجوزات عبر أبشر للمواطنين المقيمين بالمملكة وتعديل موعد رفع تعليق السفر بالمملكة

خدمات الجوزات عبر أبشر للمواطنين المقيمين بالمملكة، تقدم الجوزات خدمات عديدة للمواطنين بالمملكة سواء سعوديين أو وافدين عبر بوابة أبشر الإلكترونية، هناك الكثير من المواطنين يستفيدون من الخدمات الإلكترونية للجوزات، وتلك الخدمات المقدمة إلكترونيا من الجوزات تعتبر من ضمن الإجراءات الوقائية لأنها تسهم في حماية المواطنين والحفاظ علي صحتهم، وسوف نقدم للمواطنين كافة التفاصيل عن تلك الخدمات عبر موقع ثقفني.

المديرية العامة للجوزات في المملكة

تعتبر قطاع من القطاعات الحكومية بالمملكة وتابع لوزارة الداخلية، حيث تم تأسيسه من أجل الاهتمام بالأمور المتعلقة بالإقامة أو الدخول أو الخروج من المملكة العربية السعودية سواء مواطنين سعوديين أو وافدين، وللذك هناك العديد من الإجراءات التي تكون الجوزات هي المسؤولة عن تنفيذها أو إصدارها للمواطنين بالمملكة مثل: إصدار الجوزات أو أستقبال طلب سفر المواطنين وتنظيم سفرهم أو منح الإقامة والتأشيرة، أو التصدي لأعمال التزوير والممنوعين من السفر.

موعد رفع تعليق السفر للمواطنين

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عبر صفحة الجوزات الرسمية عن قيامها بإجراء تعديل علي موعد رفع تعليق السفر في المملكة العربية السعودية، حيث كان القرار ينص علي أن موعد رفع تعليق السفر وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية 18/ 8/ 1442 هجريا ويوافق 31/ 3/ 2021 ميلاديا، فتم تعديل الموعد المخصص لفتح جميع المنافذ بالمملكة للمواطنين للسفر سواء بحري أو جوي أو بري كالأتي يتم تنفيذ الفتح في تمام الساعة الواحدة صباحا في يوم الإثنين الذي يوافق 17 من مايو 2021 ميلاديا وهجريا يوم 5/ 10/ 1442.

تجديد رخصة الإقامة المرتبطة بالعمل

تعلن الجوزات عن قرارها بالسماح للمواطنين الوافدين المقيمين في المملكة بتجديد واستخراج رخصة الإقامة التي ترتبط برخصة العمل بالمملكة، فذكرت أن أدني مدة لتجديد الإقامة تكون ربع سنة أي تجدد كل ثلاثة أشهر، وأوضحت أيضا استثناء العمالة المنزلية من هذا القرار، وذكرت أنه يتم تجزئة التكلفة المالية الخاصة برسوم استخراج وتجديد الرخصة للعمل والإقامة فيتم تحديدها حسب مدة الإقامة.

الجوزات خدمة تجديد جواز السفر عبر أبشر

تعلن الجوزات من خلال صفحتها الرسمية عن إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيا من خلال منصة أبشر، حيث يستطيع أي مواطن أو مواطنة الدخول علي المنصة في أي وقت ويجدد الجواز بدون الذهاب لأي مقر من مقرات المديرية العامة للجوزات في المملكة العربية السعودية، كما أن بذلك يمكن لأي مواطن التجديد بدون معرفة الفترة المتبقية من صلاحية جواز السفر وذكرت أن يتم استلام الجواز من خلال خدمة واصل للبريد السعودي.

خدمات الجوزات عن طريق أبشر للمواطنين

الجوزات قدمت العديد من الخدمات لاستفادة المواطنين المقيمين بالمملكة سواء السعوديين أو الوافدين، وتلك الخدمات تقدم لهم إلكترونيا عبر منصة أو تطبيق أبشر الإلكتروني، والخدمات كالأتي:

إصدار أو تجديد جواز السفر.

استخراج تصريح سفر لأفراد العائلة.

إصدار أو تجديد الإقامة للمواطنين.

تمديد تأشيرة زيارة أو خروج وعودة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة.

القيام بتحديث بيانات جواز السفر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

تقديم طلب حجز موعد.

استخراج طلب تصريح لدخول العمالة المنزلية إلي مكة في موسم الحج.

شروط إصدار جواز سفر السعودي

هناك شروط لابد من توافرها في أي مواطن مسجل أو لديه حساب علي بوابة أبشر ولديه رغبة في إصدار جواز سفر، تلك الشروط كالتالي:

يجب سداد الرسوم المطلوبة وهي 300 ريال سعودي جواز سفر صلاحيته خمس سنوات و600 ريال سعودي جواز لمدة 10 سنوات. لابد من سداد أي مخالفات مرورية إن وجدت. توافر بصمة وصورة للمواطن الذي يريد جواز السفر. يجب أن يكون المواطن متواجد داخل حدود المملكة العربية السعودية.

أطلقت الجوزات خدمة هوية مقيم الرقمية

أعلنت الجوزات عن اطلقها لخدمة هوية مقيم الرقمية الإلكترونية، حيث تعتبر نسخة إلكترونية للهوية الوطنية في حالة عدم وجودها مع المواطن، وتلك الخدمة تجعل التعرف علي هوية أي مواطن سهلة وسريعة، ويمكن لأي مواطن الاحتفاظ بنسخة من الهوية الرقمية علي الهاتف بدون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت.