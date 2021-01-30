تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 رتبة جندي ج رابط التقديم وأهم الشروط

تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442، قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي بالعمل على فتح باب التقديم في وظائف الأفواج الأمنية للنساء، حيث يمكن للسيدات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات العليا التقدم إلى الوظيفة مع تطبيق الأحكام والشروط للالتحاق بالوظيفة ويتم ذلك من خلال رابط منصة أبشر للتوظيف.

الأفواج الأمنية نساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة العربية السعودية عبر موقع الوزارة الإلكتروني أنه سوف يتم فتحت باب تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 يوم السبت القادم الموافق 17/6/1442 هجريًا، ويستمر تلقي طلبات التوظيف حتى يوم الخميس 22/6/1442 هجريًا، ويجب على المتقدمات من النساء تسجيل التقديم على الأفواج الأمنية للكادر النسائي في تمام الساعة 10 صباحًا وذلك عبر رابط أبشر للتوظيف.

وظائف أفواج الكادر النسائي الامني

أعلنت وزارة الداخلية عن حاجاتها إلى رتبة جندي أول ورتبة جندي من الكادر النسائي، وذلك من أجل التعيين عليها في وظيفة حراسة وأمن في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية وتلك المناطق تشمل ( نجران، عسير، جازان، الرياض)، ويتم التعين من خلال التقديم على الوظيفة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي عبر منصة أبشر توظيف.

أن تكون المتقدمة للحصول على وظيفة الأفواج الأمنية للنساء حاملة شهادة الثانوية العامة أو مؤهل عالي.

يجب على المتقدمة أن يكون لها سمعة طيبة وحسنة السلوك.

يجب أن تكون أوزان المتقدمات للوظيفة مناسبة للطول وذلك على حسب اللائحة الطبية.

أن تكون المتقدمة حاملة لهوية وطنية سارية وغير منتهية الصلاحية.

يجب أن تكون من أصل سعودي.

يتم استبعاد أي متقدمة متزوجة من رجل غير سعودي الأصل.

يجب أن تكون المتقدمات للتعيين لم يسبق لهم التعيين والخضوع لخدمة أي نظام عسكري بالمملكة.

يجب على المتقدمة أن تقوم باجتياز لجميع الاختبارات الخاصة بالقبول في الوظيفة.

يجب أن يتوفر المؤهل العلمي للوظيفة التي تم التقديم عليها.

يجب أن تحمل المتقدمة هوية وطنية مستقلة بها.

يجب أن تكون المتقدمة عير محكوم عليها في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

لابد من مليء جميع الحقول بكل دقة عبر رابط التقديم، حيث يتم استبعاد من وجدوا أن بياناته التي أدخلها غير صحيحة.

شروط الأفواج الأمنية للنساء