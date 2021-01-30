طرق متعددة لشحن شدات ببجي موبايل مجانا PUBG UC بدون رصيد بطريقة شرعية2021

تعتبر ببجي موبايل أكثر الألعاب شهرةً على مستوى العالم حيث يوجد ما يقارب من 500 مليون لاعب لأجهزة الأندرويد والأيفون وغيرهم حيث أصبحت لعبة العصر ويبحث اللاعبين في الموسم الجديد عن طرق مختلفة للحصول على شدات ببجي للحصول على مستويات أعلي وتعتبر هذه الشدات هي العملات الخاصة بالتداول داخل اللعبة التي يستطيع من خلالها اللاعب تفعيل الرويال باس الخاص به داخل اللعبة وشراء ما يلزمه بسهولة سواء أزياء مختلفة أو أسلحة وغيرهم تُتيح للاعب الحركة بسهولة مما يجعله يفوز على اللاعبين داخل المعركة.

طريقة شحن شدات بابجي مجانا 2021

تنتشر الكثير من مواقع الاختلاس والتي لا يوجد لديها عنصر المصداقية في شراء الشدات وهذه المواقع منتشرة حتى أن البعض يصاب بالنفور من كثرة تلك الطرق عديمة الفائدة ولكن بالرغم من ذلك يوجد المواقع الصادقة الفعالة التي تساعد على إعطاء الشدات بطريقة مجانية لذلك نقوم بعرض بعض الطرق المجانية الآمنة التي تساعد على الحصول على شدات ببجي من خلال هذا المقال، ببجي موبايل لا تعتبر مجرد لعبة جماعية إلكترونية بل تشبه إلي حد كبير ألعاب الواقع الإفتراضي حيث يشعر اللاعب أنه حقاً على أرض المعركة هو وأصدقائه مما تثير في نفوس اللاعبين شئ من الحماس ومنافسة قوية وننقل لكم كيفية الحصول على الشدات لمزيد من المتعة أثناء اللعب.

طرق شحن شدات بابجي مجانا بطريقة شرعية

الطريقة الأولي:

عن طريق جوجل بلاي وتحويله من البلد الخاصة بك إلي دولة أمريكا ويساعدك ذلك على تحويل النقاط التي تحصل عليها إلي شدات بشكل مجاني، قم باختيار طريقة الدفع التي تفضلها ببطاقة الائتمان أو الفيزا وليس ضروري احتوائها على رصيد ثم إستكمال كافة البيانات المطلوبة والضغط على حفظ.

يجب الضغط على موافق لجميع الشروط والعروض التي يتم عرضها وبعد ذلك يتم تحميل أحد التطبيقات الموثوقة من المتجر وسيتم تحويل النقاط إلي شدات فوراً ويمكنك إضافة المزيد عن طريق الدخول إلي اللعبة واختيار العدد المرغوب من الشدات.

الطريقة الثانية: