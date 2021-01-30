أخبار اليمن : دراسة.. تلوّث الهواء قد يؤدي لفقدان البصر

دراسة.. تلوّث الهواء قد يؤدي لفقدان البصر
أظهرت دراسة علمية حديثة، منشورة عبر موقع “يورو نيوز”، أن تلوث الهواء يمكن أن يزيد بصورة كبيرة من خطورة فقدان البصر والعمى بصورة دائمة.
ورصدت الدراسة ارتباطا خطيرا بين تلوث الهواء، وسرعة الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بتقدم
العمر.. والذي يعتبر السبب الرئيسي لفقدان البصر لكبار السن الذين ترتفع أعمارهم عن سن الـ50 عاما .
وتوقعت الدراسات أن تلوث الهواء سيؤدي إلى إصابة أكثر من 300 مليون شخص بفقدان البصر والعمى بحلول عام 2040.
وقالت الدراسة إن تلوث الهواء تصل خطورته لخطورة التدخين والتغيرات الجينية وتقدم العمر في الإصابة بالعمى.
ولفتت الدراسة إلى أن تلوث الهواء له علاقة أيضا بالإصابة بمخاطر صحية أخرى بجانب فقدان البصر، وهو أمراض القلب والرئة والجهاز التنفسي.
وحللت الدراسة بيانات أكثر من 115 ألف مشارك في الدراسة، من أشخاص لم يبلغوا أنهم يعانون من مشاكل في العين أو البصر، منذ بداية فترة الدراسة عام 2006.
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