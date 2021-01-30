دبي تبدأ التطعيم بلقاح سينوفارم على نطاق واسع

أعلنت هيئة الصحة في إمارة دبي، السبت، أنها ستبدأ التطعيم بلقاح "سينوفارم" المضاد لوباء كورونا المسبب لمرض"كوفيد-19"، على ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وذكرت الهيئة الإماراتية أن التطعيم بهذا اللقاح يأتي تماشيا مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة للسيطرة على "كوفيد- 19".
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.
وأكدت الهيئة على لسان الدكتورة فريدة الخاجة، رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد-"19 في هيئة الصحة في دبي، أنه اعتباراً من غد الأحد سيتم تخصيص ثلاثة مراكز صحية، لتطعيم كافة المواطنين والمقيمين، ممن هم فوق 60 سنة وحاملي إقامة دبي، من القوائم المسجلة مسبقا.
ولفتت الخاجة إلى أن الهيئة ستتوسع في حملة التطعيم بلقاح "سينوفارم" خلال المرحلة المقبلة، ضمن سلسلة الوقاية من كوفيد-19 التي تتبناها، وفي إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
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