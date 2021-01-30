عاجل .. انفجار بمحطة غاز وسط مدينة البيضاء اليمنية ووقوع ضحايا

جدة - نرمين السيد - وأتلفت فرق الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى، فى وقت سابق اليوم السبت، نحو خمسة آلاف من الألغام والمتفجرات فى المناطق المحررة شمال محافظة حجة والتى زرعتها ميليشيا الحوثيين.

وقال الرائد مجاهد الشاعر، رئيس عمليات شعبة الهندسة بالمنطقة الخامسة، فى تصريح صحفى، إن هذه الكمية تم انتزاعها خلال العامين الماضيين من مديريات ميدى وحيران وعبس وحرض بعد أن زرعتها ميليشيا الحوثى بشكل عشوائى فى الطرقات ومنازل المدنيين ومزارعهم.

وأشار الشاعر إلى أن آلاف الألغام لا تزال تهدد حياة المدنيين، داعياً الجهات المعنية والمنظمات العاملة فى هذا المجال للتدخل وتطهير المناطق من الألغام التى تسببت بمقتل وإصابة نحو خمسين مدنيا خلال العام الماضى.