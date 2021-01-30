اليونان : نأمل أن تحترم تركيا الجوار .. والعقوبات عليها يجب أن تظل قائمة

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، اليوم السبت، عن أمله فى أن تتصرف تركيا كدولة تحترم الجوار، مشيرا إلى أحقية بلاده فى توسيع مياهها الإقليمية كلما كان ذلك ضروريا.





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