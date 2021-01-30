رئيس الأركان السودانى يتفقد قوات الجيش بالحدود الشرقية

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس هيئة الأركان السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، القوات المنتشرة داخل الأراضى السودانية على الحدود الشرقية، ضمن زيارته للمنطقة، حيث اطمأن والوفد المرافق على كافة الأوضاع الأمنية.





وذكر المركز الإعلامى العسكرى -فى بيان اليوم السبت- أن رئيس هيئة الأركان أشاد بالروح المعنوية العالية للقوات المسلحة، وأكد مُجددا على تمسك القوات المسلحة بواجبها المقدس فى حماية البلاد وحدودها الممتدة. كما دشن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، العمل فى تشييد جسر "ود كولى" على نهر عطبرة، حيث يعد الجسر من المشروعات الاستراتجية والحيوية التى يجرى تنفيذها على الشريط الحدودى من طرق وكبارى بجهود القوات المسلحة، والتى ستنعكس بصورة كبيرة على خطوات تأمين الحدود والتنمية والتطوير واستقرار المواطنين بالمنطقة. ورافق رئيس هيئة الأركان، خلال الزيارة، الفريق الركن عبد الله البشير الصادق نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب، واللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم الأمين العام لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقوات المسلحة، إلى جانب قائد المنطقة العسكرية الشرقية، والمستشار الهندسى للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، وعدد من قادة التشكيلات والوحدات.

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