إيطاليا تمدد وقف الرحلات الجوية من البرازيل 

قال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا إن بلاده مددت اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية من البرازيل 15 يوما أخرى.
وكتب على فيسبوك "وقعت أمرا جديدا يمدد وقف الرحلات من البرازيل ويمنع جميع من مروا بذلك البلد في الأربعة عشر يوما السابقة من دخول إيطاليا".
وكانت روما قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل يوم 16 يناير وحتى نهاية الشهر بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في البرازيل.
وقال متحدث باسم الوزير إن التعليق سيستمر حتى 15 فبراير "ومن الممكن تجديده". وفقا لـ"رويترز".
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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