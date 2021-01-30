إيران ترد على مقترح ماكرون بإشراك السعودية في مفاوضات الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنها ترفض أي مفاوضات أو تغييرات تطرأ على الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف وصادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو غير قابل للتفاوض، والأطراف المشاركة فيه معروفون وغير قابلين للتغيير"، وفقًا لوكالة "رويترز".

جاء ذلك ردًا على إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة أن تشمل المفاوضات الجديدة المقبلة مع إيران المملكة العربية السعودية.