إيران ترد على مقترح ماكرون بإشراك السعودية في مفاوضات الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنها ترفض أي مفاوضات أو تغييرات تطرأ على الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف وصادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو غير قابل للتفاوض، والأطراف المشاركة فيه معروفون وغير قابلين للتغيير"، وفقًا لوكالة "رويترز".
جاء ذلك ردًا على إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة أن تشمل المفاوضات الجديدة المقبلة مع إيران المملكة العربية السعودية.
وكان ماكرون شدد على ضرورة ضم السعودية والقوى الإقليمية إلى أي اتفاق مع إيران.
وأشار ماكرون إلى ضرورة عدم تكرار خطأ عام 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية، محذرًا من أن الوقت المتبقى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، قصير جدا.
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