تويتر يتخذ إجراء صارما تجاه حزب إسباني أساء للإسلام

علق موقع "تويتر" الحساب الرسمي لحزب "فوكس" اليميني الإسباني المتطرف، وذلك بعد نشره تغريدة مسيئة للإسلام.

وقالت الشركة إن التغريدة انتهكت سياسة خطاب الكراهية.

وجاء حظر "تويتر" بعدما حذر الحزب في إحدى تغريداته مما وصفه "أسلمة خطرة لإقليم كاتالونيا"، وشجب تزايد أعداد المسلمين المقيمين في ثاني أكبر منطقة متعددة الثقافات في إسبانيا بعد مدريد.

وبالإشارة إلى المسلمين، أشار منشور حزب "فوكس" إلى أنهم "يمثلون حوالي 0.2٪ من السكان وهم مسؤولون عن 93٪ من شكاوى الشرطة، ومعظمهم من المغرب العربي"، واصفا الأمر بأنه "جريمة مستوردة".

وذكر موقع "تويتر" أن المنشور "يثير الخوف ضد مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسيتهم، وهو ما يتنافى مع قواعد المنصة الاجتماعية.

وذكرت صحيفة "يورو ويكلي الإسبانية"، أن "تويتر" اشترط على الحزب "حذف التغريدة المهينة لإعادة تفعيل حسابه".