اليونان: خيار العقوبات مرتبط باستمرار تركيا في وقف التصعيد بشرق المتوسط

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالًا قائمًا، وذلك تزامنًا مع إجراء محادثات بين أثينا وأنقرة حول حقوق التنقيب في منطقة شرق المتوسط.

وقال ديندياس في حوار مع صحيفة "Ta Nea" اليونانية، إن السبب وراء قبول أثينا دعوة تركيا لعقد جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية هو الهدوء النسبي الذي ساد خلال الفترة الماضية في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف: "لكن اسمحوا لي أن أذكركم بأن وقف التصعيد يجب أن يستمر دائمًا، وهذه النقطة واردة أيضًا في استنتاجات اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقد في ديسمبر الماضي".

وأوضح ديندياس، أنه يصعب الحديث عن إطار زمني محدد للمفاوضات الجارية بين تركيا واليونان حاليًا بشأن ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ببحر إيجه وشرق المتوسط، لافتًا إلى أن اليونان حصنت نفسهًا دبلوماسيًا بإجراءات محددة تستند إلى القانون الدولي.

وكشف ديندياس عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا، مضيفًا: "بعبارة أخرى لا يكفي أن تظهر تركيا سلوكًا جيدًا حتى ذلك الحين فقط لكي تبقى الأمور على ما هي عليه".

وأردف: "يجب أن يظل خيار العقوبات قائمًا، فهدفنا ليس معاقبة تركيا، بل نريد أن تتصرف تركيا كدولة حديثة تحترم قواعد التعايش السلمي بين الدول المجاورة وكذلك القانون الدولي".

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن الأمر بات متروكًا لتركيا لاغتنام الفرصة المتاحة لها لإعادة مسألة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، مضيفًا: "لا ننسى أن جزءًا كبيرًا من المجتمع التركي يتطلع دائمًا إلى أوروبا".