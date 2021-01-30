نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراقبون: جماعة الإخوان الإرهابية فشلت في تشوية صورة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مراقبون بأن جماعة الإخوان تسعى إلى محاولة استغلال أي حدث للتواجد في المشهد؛ لإعطاء انطباع للرأي العام بأنها ما زالت موجودة وقوية ولديها قواعد، بل ومؤثرة، وكلها أمور تخالف واقع الجماعة الحالي".

ورأو أن الدعوات التي تطلقها الجماعة في المناسبات المختلفة من حين لآخر؛ لإعطاء إيحاء للقواعد التنظيمية بأنه لايزال لديها هدف ومشروع، وانطباع للخارج بأن الجماعة تمثل المعارضة المصرية، ومن خلال هذه التحركات تسعي لإرباك المشهد الداخلي، وإحداث حالة من الفوضى، وتشويه صورة الدولة المصرية، إلا أنها تنتهي دائما بالفشل.

وأكدوا أن الشارع استوعب الدرس جيدا من خلال التجربة العملية، وبات يرى أن الإخوان جماعة دموية انحرفت عن المنهج السليم والصحيح، وحتى الجانب السياسي فشلت فيه.

ورغم مرور ٦٩ عاما على المعركة التاريخية وما يمثله التاريخ من رمزية، لكن المصريين لا ينسون هذا التاريخ الذي يشكل ذكرى لأهم المعارك في تاريخهم، الأولى كانت ضد الإنجليز فيما كانت الثانية إحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية في الانقضاض على أحداث 25 يناير 2011 يتطلع أصحابها لمستقبل أفضل.