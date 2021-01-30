نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأميركية عن تركيا: لا تزال مركزا لوجستيا لتمويل تنظيم داعش (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخزانة الأميركية، أن تركيا لا تزال "مركزا لوجستيا" لتمويل داعش، فغالبا ما يجمع التنظيم الأموال، ويرسلها إلى وسطاء في تركيا، وبدورهم يهربون الأموال إلى سوريا أو يرسلونها للمخيمات.

وأضافت أن علاقات أنقرة مع تنظيم داعش مثيرة للجدل منذ فترة طويلة، فالمراقبون لا يوافقون على زعم مسؤولي تركيا بأنها الدولة الوحيدة التي حاربت التنظيم بشراسة، فعندما اغتالت الولايات المتحدة زعيم داعش أبو بكر البغدادي، في أكتوبر 2019 كان مخبأه قرب موقع عسكري تركي كبير، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وعلى العكس لعب الأكراد السوريون دورا كبيرا في العملية، كما شنت قوات سوريا الديمقراطية معارك شرسة ضد تنظيم داعش، الخزانة الأميركية قالت إن داعش لديه ما يصل إلى 100 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.

وبحسب المسؤولين الأميركيين فمعظم موارد داعش مرّت عبر الحدود التركية.