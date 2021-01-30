كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في أبو ظبي وخطوات الدفع أون لاين

تتعدد الخدمات الإلكترونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهم هذه الخدمات الإلكترونية هي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، والعديد من الخدمات الأخرى، مثل تقديم طلب باستبدال لون السيارة بلون آخر، أو تحويل ملكية السيارة لشخص آخر، وكذلك يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال الإنترنت وغيرها، ومن خلال المقال التالي سوف نتحدث عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية أبو ظبي سواء كان برقم الهوية، أو بالاستعلام من خلال رخصة القيادة أو برقم اللوحة، كما سنوضح خطوات الدفع من خلال التواصل مع شبكة الإنترنت.

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية برخصة القيادة عبر الإنترنت للتسهيل على المواطنين، وعدم الانتظار والتأخير وتراكم المخالفات والغرامات على التأخير، ويتم هذا من خلال التواصل مع الموقع الرسمي لخدمات المرور من هنا.

ومنها إلى خانة الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة.

وبعدها يتم تسجيل الرقم الخاص برخصة القيادة ومصدرها.

وكذلك رمز التحقق المرئي.

وبعد ذلك يتم الضغط على خانة الاستعلام.

وبعدها سوف تظهر جميع المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة.

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال التوجه إلى الصفحة الرئيسية للمخالفات المرورية أبو ظبي من هنا.

ثم يتم الضغط على خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

ويتم تسجيل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.

وبعد ذلك يتم الضغط على خانة الاستعلام.

وسوف تحصل على جميع المخالفات المرورية الخاصة بالمركبة.

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر الإنترنت من خلال الصفحة الرسمية للمخالفات المرورية أبو ظبي من هنا.

ومنها إلى خانة الاستعلام برقم اللوحة.

ونقوم بكتابة رقم اللوحة ورمز التحقق المرئي والرمز المروري.

والضغط على خانة الاستعلام للحصول على المخالفات المرورية.

يمكن دفع المخالفات المرورية عبر الإنترنت من خلال التوجه لقسم دفع المخالفات المرورية من خلال الرابط الخاص بالمخالفات المرورية من هنا. ونقوم بتسجيل البيانات الخاصة للمخالفات المرورية التي تود دفعها. وبعد ذلك نقوم باستكمال باقي الخطوات واحدة تلو الأخرى لحين الإنتهاء من دفع جميع المخالفات الخاصة بالمركبة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية أبو ظبي برخصة القيادة:الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية:طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة:خطوات دفع المخالفات المرورية عبر الإنترنت: