التقديم علي وظائف شؤون الأفواج الأمنية للنساء برتبة جندي وجندي أول 1442 هجري: أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية ممثلة الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي برتبة (جندي-جندي أول) علي وظيفة حراسة وأمن لعام 1442 هجرية، وذلك للتعيين في منطقة الرياض وعسير وجازان ونجران.

شروط وظائف شؤون الأفواج الأمنية للنساء

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية شروطاً محدودة وذلك للقبول في الوظائف العسكرية للنساء برتبة جندي وجندي اول فى شؤون الأفواج الأمنية، وجاءت الشروط المحددة كالأتي:

أن تكون المتقدمة علي الوظيفة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل عالي.

أن تكون المتقدمة علي الوظيفة سعودية الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين علي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية او أنهيت خدماتها من المراكز او المعاهد العسكرية لأي سبب، وأن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

أن لا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات وإختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل الجهات المختصة.

رابط التقديم لوظائف شؤون الأفواج الأمنية للنساء

يتم التقديم علي وظائف الأفواج الأمنية من خلال الدخول علي منصة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية، حيث أنة يمكنك الدخول علي أبشر للتوظيف وتقديم طلبات التقديم في الفترة المعلنة مع الإلتزام بالضوابط والشروط الموضوعة للمتقدمات، وحيث أنة في حالة عدم تطابق الشروط وصحة البيانات سيتم إستبعاد الطلبات المقدمة.

موعد التقديم علي وظائف شؤون الأفواج الأمنية

يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 17/6/1442 هجرية الساعة 10 صباحاً.

وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 22/6/1442 هجرية الساعة 10 صباحاً.