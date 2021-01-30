أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 202 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وكيلو16 والجبلية، و30 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 303 قذائف و137 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات ست غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين وحيس والفازة وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة، وكيلو16 و20 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو 16 وحيس والفازة والجبلية والتحيتا.