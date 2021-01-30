أخبار اليمن : الوزير حازب يشيد بجهود الجامعة اللبنانية الدولية

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الوزير حازب يشيد بجهود الجامعة اللبنانية الدولية

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم سير العملية التعليمية في الجامعة اللبنانية الدولية بصنعاء. الوزير حازب يشيد بجهود الجامعة اللبنانية الدوليةتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم سير العملية التعليمية في الجامعة اللبنانية الدولية بصنعاء. واطلع وزير التعليم العالي على مستوى التجهيزات والامكانيات المتوفرة في الكليات والأقسام العلمية والتطبيقية والهندسية، واستمع من قيادة الجامعة، إلى ايضاح حول سير العملية التعليمية والتحديات التي تواجهها والخطوات التطويرية التي تقوم بها الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد المخرجات. وأشاد وزير التعليم العالي بجهود الجامعة وقيادتها واهتمامها بالتطوير المستمر وتوفير المتطلبات اللازمة في مختلف الجوانب التعليمية والإدارية. فيما أكدت قيادة الجامعة استمرار أداء رسالتها الأكاديمية وخدماتها لأبناء اليمن ووفقاً لأهدافها وقوانين التعليم العالي.

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