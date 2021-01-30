فيديو .. اللحظات الأولى عقب انفجار محطة غاز فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية - الحدث"، أطلقت مستشفيات المدينة نداء للمواطنين للتبرع بالدم، حيث تشير الأنباء إلى إصابة العشرات. وتضاعف عدد الضحايا لتوسط المحطة حى سكنى وتجارى، وتعطيل المليشيا للدفاع المدنى.

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