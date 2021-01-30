عاجل .. بايدن : خطة الإنقاذ ستضمن الحصول على إعانات بألفى دولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن فى تغريدة له عبر موقع تويتر : "مبلغ 600 دولار لا يكفى عندما يتعين عليك الاختيار بين دفع الإيجار ووضع الطعام على الطاولة، لهذا السبب، خطتى المخصصة للإنقاذ ستُنهى مهمة الحصول على 2.000 دولار لمن هم فى أمس الحاجة لها".

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