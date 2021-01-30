الصحة الأردنية: تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 4.304 حالات.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 957 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 313 ألفا و551 حالة.