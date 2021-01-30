الكويت تفرض رسوما إضافية على المغادرين والقادمين

أعلنت دولة الكويت فرض رسوم جديدة على تذكرة كل راكب مغادر للبلاد أو قادم إليها، بنحو 3 دنانير للراكب.

وأصدر الدكتور عبدالله معرفي وزير الدولة الكويتي لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، قرارا وزراريا أضاف بموجبه 3 دنانير على تذكرة كل راكب مغادر للكويت، و 2 دينار تضاف على تذكرة الراكب القادم، وفقا لصحيفة "القبس".

ونص قرار تعديل الرسوم التشغيلية مقابل خدمات إدارة المطار وإدارة العمليات على فرض "3 دنانير للراكب المغادر تضاف على تذكرة السفر - 2 دينار للراكب تضاف على تذكرة السفر- يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن تطبيق الرسوم يشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء، مضيفة أن آلية تحصيل الرسوم تتم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وأوضحت أن الهدف من القرار زيادة إيرادات الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي نظير عمليات التشغيل سواء من إدارة العمليات او إدارة الهندسة.