الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب أو العداد وتقديم اعتراض علي الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب بالسعودية, يبحث الكثير من السعوديين والمقيمين في هذه الفترة من كل شهر عن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً, حيث يمكن لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بالاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب الخاص به, كما يمكن أن يقوم بالاعتراض عن فاتورة المياه التي صدرت له, كما تقدم شركة المياه الوطنية خدمة آخري مميزة لكل عملاؤها وهي حساب قيمة فاتورة المياه من خلال قراءة العداد وكتابته في المكان المخصص له, ومن خلال موقعنا ثقفني المميز سوق نقوم بإيضاح كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب بالسعودية إلكترونياً برقم الحساب، وكيفية الاعتراض على فاتورة المياه. الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب بالسعودية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب بالسعودية أتاحت شركة المياه الوطنية السعودية خدمات إلكترونية للأشخاص داخل المملكة للتسهيل عليهم عملية الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونياً برقم الحساب وذلك بدون بذل مشقة أو تعب: قم بتسجيل الدخول علي موقع المياه الوطنية. الضغط علي خدمات إلكترونية. ثم الضغط على أيقونة خدمة الفواتير. اختيار نوع الاستعلام التي ترغب بها سواء كان استعلام برقم الحساب أو رقم العداد. عند اختيار رقم السحاب يتم كتابة رقم الحساب في الخانة المخصصة لها, أما في حالة اختيار رقم العداد يتم إدخال رقم العداد. إدخال رقم الهوية الشخصية لصاحب العداد. الضغط على إرسال. بعد الضغط على كلمة إرسال سوف يتم إظهار صفحه جديده بها قيمة فاتورة المياه. خطوات حساب قيمة فاتورة المياه 2021 قم بالدخول علي الحاسبة التفاعلية في موقع المياه الوطنية.

ثم تقوم بإدخال القراءة الخاصة بقيمة الفاتورة السابقة, ثم إدخال بعد ذلك قراءة العداد الحالي.

بعد ذلك يتم كتابة المقدار الخاص بالاستعلام بالنسبة للصرف الصحي.

آخر خطوة يتم الضغط حساب. خطوات الاعتراض على قيمة فاتورة المياه بالسعودية الدخول إلي موقع الإلكتروني الخاص بشركة المياه. اختيار خدمة تقديم شكاوى. يتم إدخال رقم العداد الخاص بك. تعبئة البيانات المطلوبة الخاصة علي الموقع. بعد ذلك يتم تقديم الشكوى التي تريد تقديمها علي الموقع. إذا تمت الموافقة علي اعتراضك علي قيمة الفاتورة يتم التوجه إلي لجنة الفحص لمعرفة الإجراءات التالية. خطوات حساب قيمة فاتورة المياه 2021خطوات الاعتراض على قيمة فاتورة المياه بالسعودية

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