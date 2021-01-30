رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442 يعتبر واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يقوم الكثير من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بالبحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية وذلك حتي يقومون بمعرفة الموعد التي ستقوم فيه وزارة الموارد البشرية بإيداع المقطوعة في حسابات المستفيدين.

استعلام المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442

تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي هي وأحدة من ضمن البرامج الخاصة بالدعم الاجتماعي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية لكافة المسجلون في الضمان حيث إن ذلك يساعدهم علي التحسين من مستوي الدخل الشهري، وكما إن الوزارة خصصت موقع إلكتروني يتيح للمستفيد بإن يقوم بعملية البحث عن موعد الإيدع والاستحقاق باستخدام رقم الطلب الخاص بالمقطوعة أو باستخدام رقم الهوية الوطنية له.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

تم وضع عده شروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتي الهدف منها تنظيم عملية القبول في المقطوعة حيث تتلخص هذه الشروط في السطور التالية:

يشترط إن يكون الشخص المتقدم حاصل علي الجنسية السعودية ومقيم في المملكة.

يجب إن يكون المتقدم غير مسجل في البرامج الاجتماعية للدعم الأخري في المملكة.

يجب إن يكون السن لا يقل عن 35 سنة ويمكن منحة للشاب في سن لا يقل عن 18 سنة.

يشترط علي المتقدم بإن لا يزيد الراتب الشهري له عن 3 الأف ريال سعودي.

ينبغي إن يكون من ضمن المسجلون في الضمان.

إن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري أو بطاقة ضريبية لأحدي المشروعات.

عدم وجود المتتلكات العقارية التي تساعد علي زيادة الدخل الشهري.

إن لا يكون يعمل في التجارة والتربح منها لزيادة الدخل.

خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442

يستطيع المسجل في مقطوعة الضمان الاجتماعي بإن يقوم بعملية الاستعلام عن مواعيد الإيداع وأيضاً الاستحقاق للدفعات عن طريق الأتي: