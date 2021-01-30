لا يشكو امراضا مزمنة ... وفاة ممرض أردني " 32 " عاما بفيروس كورونا

دوت الخليج :- أعلن نقيب الممرضين خالد الربابعة، الجمعة، عن وفاة الممرض مازن عليمات(32 عاما)، الذي أُصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد؛ أثناء عمله في مستشفى الاستقلال، ما يرفع عدد الممرضن المتوفين منذ بداية الجائحة إلى 5 وفيات.

وقال الربابعة : إنّ الممرض المتوفى "لا يعاني من أي مشكلات صحية أو أمراض مزمنة سابقا".

وبحسب الربابعة : "الممرض مصاب منذ 10 أيام ولم يتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، وسبب الوفاة الرئيسي فيروس كورونا إذ تضاعفت حالة الزميل الصحية بسرعة كبيرة ما أدى إلى تجمع السوائل بالرئة" .

وطالب نقيب الممرضين زملائه وجميع الكوادر الصحية بأخذ اللقاح سريعا ليكونوا على أهبة الاستعداد لخدمة مرضى الفيروس ، وفق المملكة .

وأكد الربابعة أن عدد المصابين من الممرضين منذ بداية الجائحة نحو 3 آلاف ممرض، موضحا أن عدد الإصابات بين الكوادر التمريضية الأردنية قليلا مقارنة بأعداد الممرضين المصابين في الدول الأخرى.

وطالب النقيب الجهات المعنية بالعمل على الدعم النفسي للقطاع الصحي من أجل رفع معنويات الكوادر الطبية التي تتعامل مع مرضى الفيروس .