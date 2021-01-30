الاردن : بدء تصدير إرساليات الخضار إلى السعودية

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن المباشرة بتصدير إرساليات الخضار من محصولي البندورة والفلفل إلى السوق السعودية اعتبارا من الأربعاء الماضي بعد تلبية الشروط الجديدة المطلوبة على هذين الصنفين من السلطات السعودية بعد إدراج هذه الشروط على بند الإقرار الإضافي لشهادات الصحة النباتية الصادرة عن وزارة الزراعة الأردنية.
وتوقعت الوزارة في بيان، زيادة حجم الصادرات إلى مستوى 750 طنًا يوميًا لدول الجوار.
وتوقعت استئناف التصدير عبر الطريق البري إلى دولة قطر، وذلك بعد تفعيل نظام المرور عبر أجهزة المراكز الحدودية في السعودية خلال شهر شباط/فبراير.
وبلغت الصادرات المحلية خلال الأربعاء الماضي نحو 440 طنًا شحنت بواسطة 25 إرسالية، أربعة منها إلى السعودية.
وبلغت الصادرات يوم الخميس 450 طنًا بواسطة 26 إرسالية منها 7 للسعودية، وتم تصدير 2743 رأسًا من الأغنام المحلية، و540 ألف بيضة تفريخ لاحم و1.425 مليون بيضة مائدة خلال الفترة ذاتها.
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