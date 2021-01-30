أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وصعدة

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طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وصعدة

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب وصعدة. طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وصعدةجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب وصعدة. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ13 غارة مديرية صرواح وغارتين مديرية مجزر بمأرب، خلفت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة. وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر.

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