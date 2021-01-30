لأول مرة منذ أكتوبر .. النمسا تسجل أقل من 10 آلاف إصابة بكورونا فى أسبوع 

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة النمساوى، ردولف أنشوبير، أن الاغلاق ساهم إلى حد كبير فى تقليل خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، مشيرا إلى تسجيل عدد إصابات فى غضون أسبوع أقل من 10 آلاف اصابة وذلك لأول مرة منذ منتصف أكتوبر الماضى.





وأوضح وزير الصحة، فى تصريحات اليوم السبت، أن طفرات الفيروس خاصة الطفرة البريطانية تثير بعض القلق، محذرا من تسجيل بلاده نموًا قويًا فى نسبة الإصابة بهذه الطفرة. وأضاف الوزير أن النمسا تسعى إلى خفض معدل الإصابة قريبا إلى 50 حالة لكل مائة ألف مواطن بدلا من المتوسط الحالى، الذى يبلغ 9ر108 إصابة، لافتا إلى أن الجوانب الإيجابية التى ظهرت مؤخرا تشمل انخفاض عدد حالات العلاج فى المستشفيات.

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