أوكرانيا: التطعيم ضد كورونا سيكون مجانيا للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال زيلينسكى، أثناء لقاء أجراه مع وزير الصحة الأوكرانى مكسيم ستيبانوف: "التطعيم ضد كوفيد-19 فى أوكرانيا سيكون مجانيا.. لست أدرى كم سيكون سعر اللقاح فى المستشفيات الخاصة، لكن هذه العملية الوقائية قد تغدو مكلفة بالنسبة لغالبية الأوكرانيين، لكن اللقاح ليس هو الذى يجب أن تستخدمه الدولة كوسيلة لكسب الأرباح".

مع ذلك فقد أكد الرئيس الأوكرانى، أنه يدعم تطوير التطعيم غير المجانى أيضا، تلبية لطلب المواطنين الأثرياء.

وكان زيلينسكى أعلن سابقا أن حملة التطعيم بلقاح طورته "شركة دولية مرموقة" ستنطلق فى أوكرانيا فى فبراير المقبل.