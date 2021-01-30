حظر 15 مظاهرة ضد قيود كورونا واعتقال ناشطة رفضت ارتداء الكمامة فى النمسا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الشرطة النمساوية كريستوفر فيرهنجاك أن وزارة الداخلية حظرت، اليوم السبت، أكثر من 15 مظاهرة للتنديد بقيود الحكومة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.





وقال المتحدث، فى تصريحات اليوم، إن الشرطة ألقت القبض على ناشطة نظمت احتجاجات ضد إجراءات كورونا أمام مقر الحكومة النمساوية؛ لأنها لم تحافظ على مسافة الأمان أو متطلبات القناع الطبى، وقد تم تحذيرها عدة مرات قبل إلقاء القبض عليها. ولفتت المتحدث إلى أنه تمت الموافقة على مسيرة واحدة اليوم، لكنها لم تشهد إلا حضور محدود. وأضاف أنه تم منع مظاهرة ثانية نظمها هربرت كيكل وزير الداخلية الأسبق ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية اليمينى.

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