عاجل .. سقوط مقذوف حوثى بالقرب من مستشفى بجازان السعودية 

جدة - نرمين السيد - قال الدفاع المدنى السعودى، بمنطقة جازان، إن مقذوفا عسكريا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، سقط بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرّح المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدى، بأن الدفاع المدنى تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكرى تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضى اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان. وأضاف "بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ فى الموقع، تبين أنه مقذوف عسكرى من نوع كاتيوشا، سقط فى حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه فى عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أى إصابات أو أضرار كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات".

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