الجزائر تمدد قيود كورونا فى 19 ولاية 

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد تمديد الحجر الصحى فى 19 ولاية، مشيرا إلى رفعه عن 10 ولايات سجلت نسبة منخفضة من الإصابات بكورونا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأشار بيان صدر عن مكتبه، أن تطبيق التمديد سيبدأ من الأحد المقبل ولمدة 15 يوما، ويعمل به من 8 مساء ولغاية 5 من صباح اليوم التالى، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أى خطر لانتشار فيروس كورونا". وأكد البيان على الإبقاء على الإجراءات الصحية الأخرى المتبعة فى البلاد من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدى وغيرها.

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