عاجل .. اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وأشار التحالف، فى بيان له، إلى استمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية فى محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشدد تحالف دعم الشرعية فى اليمن "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى".

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