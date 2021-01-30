أعلنت دائرة الصحة في محافظة الديوانية جنوبي العراق إصابة 26 شخصا بجروح نتيجة انفجار وقع في أحد المخابز بالمحافظة. العراق.. إصابة 26 مدنيا بانفجار مخبز في الديوانية – فيديو + صورعشرات القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري مزودج وسط بغداد

وذكرت في بيان صحفي أن "26 شخصا أصيبوا بجروح جراء انفجار أسطوانة غاز في أحد المخابز بقضاء الحمزة الشرقي التابع لمحافظة الديوانية جنوبي البلاد".

من جهتها باشرت فرق الدفاع المدني في المحافظة تقديم الإسعافات الفورية وإنقاذ المواطنين.

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