2631 إصابة جديدة.. آخر حصيلة لإصابات ووفيات كورونا في لبنان

سجلت السلطات الصحية في لبنان 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.
وأعلنت الصحة اللبنانية عن 61 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 3031 وفاة.
فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان 298913 حالة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
كانت السلطات اللبنانية أضافت 290 حالة وفاة بكورونا من عام 2020 بعد استكمال بياناتها الرسمية.
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